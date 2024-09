Schwache Performance in Zürich: SPI am Mittag im Minus

Der SPI verzeichnet am Dienstagmittag Verluste.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 16 414,57 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,225 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,338 Prozent auf 16 458,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 514,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 492,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 414,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 810,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 982,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 596,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 12,66 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Curatis (+ 14,10 Prozent auf 6,96 CHF), Xlife Sciences (+ 11,65 Prozent auf 27,80 CHF), Relief Therapeutics (+ 8,24 Prozent auf 1,84 CHF), dormakaba (+ 5,98 Prozent auf 567,00 CHF) und lastminutecom (+ 4,21 Prozent auf 19,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil HOCHDORF (-14,91 Prozent auf 0,90 CHF), Partners Group (-7,97 Prozent auf 1 125,50 CHF), Idorsia (-5,56 Prozent auf 1,94 CHF), Lalique (-4,89 Prozent auf 35,00 CHF) und Gurit (-2,80 Prozent auf 32,95 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 163 233 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 260,611 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at