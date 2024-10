Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Montag ging es im SPI via SIX letztendlich um 0,50 Prozent auf 16 241,87 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,200 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,380 Prozent auf 16 261,44 Punkte an der Kurstafel, nach 16 323,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 305,76 Punkte, das Tagestief hingegen 16 238,72 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wurde der SPI mit 16 504,15 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 15 919,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SPI mit 14 368,61 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,48 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 54,76 Prozent auf 0,13 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 46,00 Prozent auf 7,30 CHF), Curatis (+ 25,14 Prozent auf 8,76 CHF), Edisun Power Europe (+ 14,35 Prozent auf 51,00 CHF) und Romande Energie (+ 3,16 Prozent auf 49,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 2,73 CHF), Xlife Sciences (-7,78 Prozent auf 30,80 CHF), HOCHDORF (-7,76 Prozent auf 0,64 CHF), Meyer Burger Technology (-6,94 Prozent auf 1,61 CHF) und Idorsia (-6,69 Prozent auf 1,49 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 921 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 247,409 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at