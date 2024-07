Schwacher Handel: ATX fällt zum Start zurück

So bewegt sich der ATX am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch notiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent leichter bei 3 675,47 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 118,549 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,022 Prozent auf 3 685,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 685,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 685,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 670,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,062 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 618,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 580,28 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2023, einen Stand von 3 230,44 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 36,25 EUR), Verbund (+ 0,46 Prozent auf 75,90 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,90 EUR), Wienerberger (+ 0,18 Prozent auf 33,22 EUR) und voestalpine (+ 0,17 Prozent auf 23,82 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen DO (-1,24 Prozent auf 159,60 EUR), Andritz (-1,16 Prozent auf 55,35 EUR), AT S (AT&S) (-1,02 Prozent auf 19,40 EUR), Raiffeisen (-0,91 Prozent auf 17,49 EUR) und Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,85 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 572 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at