Schwacher Handel: ATX Prime schwächelt schlussendlich

Der ATX Prime verzeichnete am zweiten Tag der Woche Verluste.

Zum Handelsschluss stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,44 Prozent auf 2 098,69 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 2 107,83 Punkten, nach 2 108,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 115,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 086,29 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 11.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 967,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 808,14 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 11.03.2024, den Stand von 1 688,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 175,82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 802,28 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 4,10 Prozent auf 68,50 EUR), BAWAG (+ 1,81 Prozent auf 95,75 EUR), EVN (+ 0,69 Prozent auf 21,85 EUR), CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 22,12 EUR) und Verbund (+ 0,42 Prozent auf 71,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil DO (-2,93 Prozent auf 195,60 EUR), Lenzing (-2,63 Prozent auf 27,80 EUR), Polytec (-2,07 Prozent auf 2,84 EUR), AT S (AT&S) (-1,84 Prozent auf 12,82 EUR) und Frequentis (-1,33 Prozent auf 37,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 344 963 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,003 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

