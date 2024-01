Schwacher Handel: CAC 40 beendet den Handel im Minus

Der CAC 40 zeigte sich heute in Rot.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 7 371,64 Punkte zurück. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,255 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,614 Prozent auf 7 446,82 Punkte an der Kurstafel, nach 7 401,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 446,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 350,68 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wurde der CAC 40 auf 7 574,67 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 921,37 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 6 951,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent abwärts. Bei 7 610,10 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die STMicroelectronics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 52 425 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 323,318 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

