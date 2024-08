Schwacher Handel: CAC 40 liegt zum Start im Minus

Das macht der CAC 40 am ersten Tag der Woche.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 2,73 Prozent auf 7 053,90 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,230 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 2,10 Prozent leichter bei 7 099,59 Punkten in den Handel, nach 7 251,80 Punkten am Vortag.

Bei 7 113,22 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 042,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wurde der CAC 40 mit 7 675,62 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 957,57 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 315,07 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 6,33 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 042,23 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 58 825 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 314,963 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Stellantis lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,17 Prozent.

Redaktion finanzen.at