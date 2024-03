Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der Dow Jones verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,16 Prozent leichter bei 38 934,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,176 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,045 Prozent auf 39 013,75 Punkte an der Kurstafel, nach 38 996,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38 852,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39 003,66 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,537 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, den Stand von 38 519,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, lag der Dow Jones noch bei 36 245,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wurde der Dow Jones auf 32 661,84 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 1,16 Prozent auf 43,55 USD), Amgen (+ 1,08 Prozent auf 276,80 USD), Salesforce (+ 0,83 Prozent auf 311,37 USD), Visa (+ 0,80 Prozent auf 284,89 USD) und Chevron (+ 0,76 Prozent auf 153,17 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,91 Prozent auf 484,19 USD), Nike (-1,15 Prozent auf 102,74 USD), Cisco (-1,10 Prozent auf 47,84 USD), 3M (-1,07 Prozent auf 91,13 USD) und Honeywell (-1,06 Prozent auf 196,62 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 2 231 248 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,801 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8,72 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. 3M lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent.

