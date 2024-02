Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt am Dienstagmittag

Der Dow Jones verliert derzeit an Wert.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,23 Prozent auf 38 540,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,517 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,320 Prozent auf 38 751,71 Punkte an der Kurstafel, nach 38 627,99 Punkten am Vortag.

Bei 38 523,18 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 663,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 37 863,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 35 151,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Stand von 33 826,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 3,41 Prozent auf 176,17 USD), Coca-Cola (+ 1,68 Prozent auf 60,39 USD), 3M (+ 1,04 Prozent auf 92,20 USD), Honeywell (+ 1,03 Prozent auf 199,20 USD) und McDonalds (+ 0,90 Prozent auf 294,66 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-2,13 Prozent auf 315,05 USD), IBM (-1,47 Prozent auf 184,88 USD), Walt Disney (-1,25 Prozent auf 110,20 USD), Salesforce (-1,15 Prozent auf 286,40 USD) und Visa (-1,03 Prozent auf 275,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 5 026 587 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,787 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,74 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at