Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 40 702,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,727 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,546 Prozent auf 40 638,76 Punkte an der Kurstafel, nach 40 861,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 40 697,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 984,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,363 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 39 357,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, stand der Dow Jones bei 38 712,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 645,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 585,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,00 Prozent auf 252,07 USD), 3M (+ 0,82 Prozent auf 131,30 USD), Home Depot (+ 0,78 Prozent auf 373,38 USD), Walt Disney (+ 0,70 Prozent auf 88,94 USD) und Amazon (+ 0,57 Prozent auf 185,58 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Intel (-1,91 Prozent auf 19,27 USD), Dow (-1,06 Prozent auf 50,19 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 584,97 USD), Apple (-0,73 Prozent auf 221,04 USD) und IBM (-0,54 Prozent auf 208,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 1 296 234 Aktien gehandelt. Mit 3,040 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at