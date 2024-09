Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,39 Prozent tiefer bei 4 796,51 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,130 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,178 Prozent auf 4 806,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 815,15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 807,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 794,69 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 3,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 575,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 069,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 238,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,07 Prozent auf 29,58 EUR), Stellantis (+ 0,10 Prozent auf 14,30 EUR), Eni (+ 0,07 Prozent auf 14,24 EUR), SAP SE (+ 0,04 Prozent auf 191,52 EUR) und Deutsche Börse (-0,25 Prozent auf 202,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 485,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,15 Prozent auf 38,58 EUR), adidas (-0,99 Prozent auf 219,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,99 Prozent auf 130,44 EUR) und UniCredit (-0,88 Prozent auf 36,57 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 523 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,008 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at