Schwacher Handel: FTSE 100 fällt am Nachmittag

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,48 Prozent schwächer bei 10 329,02 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,933 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 378,35 Punkte an der Kurstafel, nach 10 378,82 Punkten am Vortag.

Bei 10 378,35 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 294,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,477 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 364,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 223,54 Punkte. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 496,80 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,80 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit DCC (+ 3,61 Prozent auf 57,40 GBP), Whitbread (+ 3,27 Prozent auf 23,07 GBP), Entain (+ 3,13 Prozent auf 5,61 GBP), Unilever (+ 2,18 Prozent auf 43,91 GBP) und Sage (+ 1,62 Prozent auf 8,91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen NatWest Group (-4,55 Prozent auf 5,59 GBP), Severn Trent (-3,49 Prozent auf 31,55 GBP), Weir Group (-3,39 Prozent auf 25,64 GBP), United Utilities (-2,47 Prozent auf 14,21 GBP) und AstraZeneca (-2,27 Prozent auf 136,32 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 36 405 703 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,235 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at