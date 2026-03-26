Schwacher Handel: FTSE 100 mit Abgaben

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,93 Prozent schwächer bei 10 012,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,878 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 106,99 Punkte an der Kurstafel, nach 10 106,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 106,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 956,27 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,950 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2026, den Stand von 10 846,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 689,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,619 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Next (+ 5,69 Prozent auf 127,20 GBP), Bunzl (+ 2,13 Prozent auf 22,02 GBP), Experian (+ 1,98 Prozent auf 25,80 GBP), Diageo (+ 1,78 Prozent auf 14,02 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,48 Prozent auf 0,70 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil 3i (-16,08 Prozent auf 23,43 GBP), Antofagasta (-4,87 Prozent auf 33,02 GBP), Aviva (-4,71 Prozent auf 5,95 GBP), Pershing Square (-3,97 Prozent auf 39,64 GBP) und Segro (-3,61 Prozent auf 6,57 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 50 359 779 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,939 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at