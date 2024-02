Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Montagnachmittag

Am Nachmittag agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,15 Prozent auf 7 694,75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,396 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 706,28 Punkten in den Montagshandel, nach 7 706,28 Punkten am Vortag.

Bei 7 710,78 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 676,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 635,09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, mit 7 488,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, einen Stand von 7 878,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 0,347 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Pershing Square (+ 2,12 Prozent auf 39,42 GBP), Rolls-Royce (+ 2,07 Prozent auf 3,60 GBP), Standard Chartered (+ 1,83 Prozent auf 6,47 GBP), Barclays (+ 1,44 Prozent auf 1,66 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,33 Prozent auf 4,35 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-8,10 Prozent auf 4,86 GBP), Bunzl (-3,78 Prozent auf 31,81 GBP), Taylor Wimpey (-2,91 Prozent auf 1,42 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,75 Prozent auf 20,17 GBP) und StJamess Place (-2,67 Prozent auf 6,26 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 63 147 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 188,068 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

