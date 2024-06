Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 im Minus

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,62 Prozent auf 4 905,24 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,258 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,381 Prozent auf 4 954,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 935,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 889,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 975,81 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,121 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 035,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 064,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 280,57 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,70 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 184,92 EUR), adidas (+ 1,28 Prozent auf 220,70 EUR), Infineon (+ 0,81 Prozent auf 34,35 EUR), Schneider Electric (+ 0,67 Prozent auf 227,62 EUR) und Inditex (+ 0,54 Prozent auf 46,95 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BMW (-2,81 Prozent auf 87,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,35 Prozent auf 104,05 EUR), BASF (-2,29 Prozent auf 45,35 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,26 Prozent auf 131,41 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,54 Prozent auf 724,65 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Santander-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 468 010 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 373,161 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

