Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent auf 4 932,27 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,222 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,082 Prozent auf 4 959,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 963,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 911,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 959,20 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 2,54 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 912,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 965,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 095,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,29 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 0,50 Prozent auf 14,21 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,29 Prozent auf 479,70 EUR), BASF (+ 0,25 Prozent auf 47,36 EUR), UniCredit (+ 0,12 Prozent auf 37,43 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,04 Prozent auf 26,33 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Stellantis (-4,43 Prozent auf 11,86 EUR), Infineon (-2,15 Prozent auf 29,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,97 Prozent auf 56,22 EUR), BMW (-1,91 Prozent auf 76,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,72 Prozent auf 91,24 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 621 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 331,698 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,78 erwartet. Mit 9,21 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at