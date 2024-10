Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 4 924,94 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,199 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 924,40 Zählern und damit 0,302 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 939,31 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 918,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 948,38 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,06 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 4 885,57 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 4 916,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 041,75 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,55 Prozent auf 31,03 EUR), Stellantis (+ 3,29 Prozent auf 12,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,90 Prozent auf 92,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,85 Prozent auf 57,87 EUR) und BMW (+ 0,72 Prozent auf 75,76 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Börse (-1,66 Prozent auf 213,50 EUR), adidas (-0,91 Prozent auf 218,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,75 Prozent auf 3,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,45 Prozent auf 37,51 EUR) und Siemens (-0,43 Prozent auf 182,72 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 452 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 305,222 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Mit 8,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

