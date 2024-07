Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 4 447,55 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 455,46 Zählern und damit 0,410 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 473,80 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 455,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 427,16 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,482 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 541,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 394,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 994,19 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,69 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 1,03 Prozent auf 49,22 GBP), Glencore (+ 0,95 Prozent auf 4,38 GBP), BP (+ 0,48 Prozent auf 4,53 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,44 Prozent auf 27,59 GBP) und Enel (+ 0,09 Prozent auf 6,62 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2,43 Prozent auf 38,12 EUR), Novartis (-1,21 Prozent auf 95,02 CHF), GSK (-1,17 Prozent auf 14,92 GBP), BAT (-1,17 Prozent auf 25,55 GBP) und AstraZeneca (-1,03 Prozent auf 120,64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 605 036 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 537,652 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Mit 9,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at