Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus

Am Montag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,37 Prozent schwächer bei 18 488,33 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,800 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,037 Prozent leichter bei 18 550,33 Punkten, nach 18 557,27 Punkten am Vortag.

Bei 18 359,42 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 550,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, lag der DAX bei 18 772,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 17 814,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 15 949,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,09 Prozent auf 23,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,06 Prozent auf 233,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,84 Prozent auf 248,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 65,52 EUR) und Henkel vz (+ 0,45 Prozent auf 84,92 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Porsche (-2,36 Prozent auf 73,60 EUR), Bayer (-2,19 Prozent auf 27,48 EUR), RWE (-1,67 Prozent auf 33,61 EUR), Commerzbank (-1,48 Prozent auf 15,35 EUR) und BASF (-1,39 Prozent auf 46,15 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 610 300 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Mit 8,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

