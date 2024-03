Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 3 444,59 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 523,430 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,117 Prozent auf 3 468,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 464,11 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 474,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 444,18 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,078 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 369,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, lag der TecDAX bei 3 282,13 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Stand von 3 196,81 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,61 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,75 Prozent auf 33,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,03 Prozent auf 122,20 EUR), MorphoSys (+ 0,48 Prozent auf 66,42 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,38 Prozent auf 2,35 EUR) und Energiekontor (+ 0,30 Prozent auf 66,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ADTRAN (-4,07 Prozent auf 5,65 USD), SMA Solar (-2,62 Prozent auf 57,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,32 Prozent auf 17,47 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,87 Prozent auf 28,32 EUR) und AIXTRON SE (-1,80 Prozent auf 26,22 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 478 251 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 202,537 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,32 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

