Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

Der TecDAX zeigte sich am Abend wenig verändert.

Schlussendlich beendete der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 3 386,81 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 523,966 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 389,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 389,44 Punkten am Vortag.

Bei 3 416,77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 363,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,540 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der TecDAX mit 3 464,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, stand der TecDAX noch bei 3 260,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 3 322,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,87 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 2,22 Prozent auf 80,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 22,60 EUR), ATOSS Software (+ 1,37 Prozent auf 258,50 EUR), freenet (+ 1,15 Prozent auf 26,38 EUR) und CANCOM SE (+ 1,15 Prozent auf 29,94 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-7,16 Prozent auf 13,36 EUR), AIXTRON SE (-4,70 Prozent auf 21,91 EUR), Sartorius vz (-3,41 Prozent auf 340,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,50 Prozent auf 105,10 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,32 Prozent auf 36,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 13 417 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at