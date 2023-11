Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Der TecDAX gab im XETRA-Handel letztendlich um 0,72 Prozent auf 3 111,27 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 461,713 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,081 Prozent auf 3 136,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 133,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 145,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 106,45 Punkten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der TecDAX 2 843,38 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 053,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 090,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 2,15 Prozent auf 37,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 282,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,76 Prozent auf 50,38 EUR), freenet (+ 0,32 Prozent auf 25,16 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,23 Prozent auf 30,65 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil MorphoSys (-21,34 Prozent auf 16,87 EUR), TeamViewer (-12,43 Prozent auf 13,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,77 Prozent auf 31,84 EUR), Nordex (-4,02 Prozent auf 10,15 EUR) und HENSOLDT (-3,45 Prozent auf 26,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 8 344 117 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 160,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at