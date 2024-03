Schwacher Handel in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,04 Prozent auf 7 769,21 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,372 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 772,17 Punkten, nach 7 772,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 7 778,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 761,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 14.02.2024, einen Wert von 7 568,40 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 7 648,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 637,11 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,618 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 7 785,73 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 2,22 Prozent auf 12,88 GBP), Frasers Group (+ 1,75 Prozent auf 8,16 GBP), Rightmove (+ 1,68 Prozent auf 5,70 GBP), Diageo (+ 1,67 Prozent auf 29,60 GBP) und Informa (+ 1,56 Prozent auf 8,18 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Anglo American (-4,94 Prozent auf 18,41 GBP), NatWest Group (-4,15 Prozent auf 2,42 GBP), Entain (-2,91 Prozent auf 7,54 GBP), Segro (-2,72 Prozent auf 8,59 GBP) und Whitbread (-1,97 Prozent auf 32,31 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 332 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 189,416 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

