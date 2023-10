Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,13 Prozent tiefer bei 33 761,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 10,435 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 33 822,20 Zählern und damit 0,051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (33 804,87 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 33 653,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 33 863,80 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,51 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 12.09.2023, den Wert von 34 645,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 347,43 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Stand von 29 210,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 1,89 Prozent zu. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 4,56 Prozent auf 23,63 USD), Apple (+ 1,12 Prozent auf 181,81 USD), Amgen (+ 0,75 Prozent auf 285,72 USD), Cisco (+ 0,75 Prozent auf 54,06 USD) und Intel (+ 0,54 Prozent auf 37,08 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Verizon (-2,02 Prozent auf 30,83 USD), Coca-Cola (-1,94 Prozent auf 52,67 USD), Boeing (-1,69 Prozent auf 192,75 USD), Home Depot (-1,68 Prozent auf 293,03 USD) und Honeywell (-1,67 Prozent auf 184,27 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 3 980 511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

