Schwacher Handel in New York: Dow Jones letztendlich leichter

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,76 Prozent auf 37 430,19 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,395 Prozent auf 37 566,22 Punkte an der Kurstafel, nach 37 715,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 37 629,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37 401,85 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,362 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der Dow Jones mit 36 245,50 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 002,38 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.01.2023, einen Stand von 33 136,37 Punkten auf.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,91 Prozent auf 152,33 USD), Merck (+ 1,35 Prozent auf 114,77 USD), Amgen (+ 1,11 Prozent auf 300,69 USD), Walt Disney (+ 1,04 Prozent auf 91,65 USD) und Verizon (+ 0,72 Prozent auf 39,16 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-4,05 Prozent auf 25,57 USD), Boeing (-3,12 Prozent auf 243,91 USD), Caterpillar (-2,87 Prozent auf 284,30 USD), Nike (-2,36 Prozent auf 104,04 USD) und Honeywell (-2,14 Prozent auf 204,53 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 16 158 029 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,731 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at