Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

Anleger in New York treten am ersten Tag der Woche den Rückzug an.

Am Montag fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,83 Prozent auf 19 352,01 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,522 Prozent auf 19 412,79 Punkte an der Kurstafel, nach 19 514,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 294,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 446,06 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 508,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 659,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 15 202,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 16,97 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 3,59 Prozent auf 20,37 USD), CrowdStrike (+ 3,41 Prozent auf 267,96 USD), DexCom (+ 2,30 Prozent auf 71,11 USD), Moderna (+ 2,14 Prozent auf 69,74 USD) und Cisco (+ 1,77 Prozent auf 50,68 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Arm (-5,01 Prozent auf 139,98 USD), Micron Technology (-4,65 Prozent auf 86,98 USD), Broadcom (-3,37 Prozent auf 162,04 USD), Apple (-3,11 Prozent auf 215,57 USD) und ON Semiconductor (-2,97 Prozent auf 69,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 502 423 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,044 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at