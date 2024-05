Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 18 062,49 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,573 Prozent schwächer bei 17 987,70 Punkten, nach 18 091,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 068,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 987,70 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,621 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 18 100,19 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 08.02.2024, mit 17 783,17 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 13 291,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,18 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18 464,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 3,59 Prozent auf 116,43 USD), Charter A (+ 3,09 Prozent auf 276,27 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,20 Prozent auf 419,26 USD), Constellation Energy (+ 2,17 Prozent auf 204,91 USD) und Zoom Video Communications (+ 1,40 Prozent auf 63,01 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Align Technology (-5,04 Prozent auf 272,09 USD), Illumina (-3,14 Prozent auf 109,28 USD), Tesla (-2,60 Prozent auf 173,19 USD), Atlassian A (-2,53 Prozent auf 179,46 USD) und CoStar Group (-2,08 Prozent auf 90,54 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 912 013 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,860 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,38 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at