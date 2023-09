Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 1,57 Prozent) bei 13 063,61 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,681 Prozent auf 13 180,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 271,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 033,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 199,13 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 13 590,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 335,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 10 802,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 25,77 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Roivant Sciences (+ 21,55 Prozent auf 12,41 USD), Trinity Biotech (+ 10,41 Prozent auf 0,72 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 8,49 Prozent auf 46,28 USD), DexCom (+ 2,97 Prozent auf 88,62 USD) und United Therapeutics (+ 2,61 Prozent auf 229,91 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen American Bio Medica (-12,80 Prozent auf 0,01 USD), Ebix (-10,18 Prozent auf 10,68 USD), Dish Network (-7,44 Prozent auf 5,72 USD), Geospace Technologies (-6,14 Prozent auf 12,83 USD) und Omnicell (-6,02 Prozent auf 45,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 753 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,583 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at