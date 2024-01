Schwacher Handel in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Montagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,13 Prozent leichter bei 7 411,23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,300 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,195 Prozent schwächer bei 7 406,24 Punkten, nach 7 420,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 404,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 413,65 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2023, den Wert von 7 526,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 7 060,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 6 860,95 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 344,044 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at