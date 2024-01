Schwacher Handel in Wien: ATX fällt schlussendlich

Am dritten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,01 Prozent leichter bei 3 377,58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,312 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 3 411,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 412,02 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 411,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 368,52 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, einen Stand von 3 316,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, betrug der ATX-Kurs 3 093,89 Punkte. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Stand von 3 197,94 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,98 Prozent auf 123,80 EUR), Verbund (+ 0,98 Prozent auf 82,85 EUR), Telekom Austria (+ 0,64 Prozent auf 7,88 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 7,44 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 21,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-5,75 Prozent auf 33,60 EUR), voestalpine (-3,03 Prozent auf 27,54 EUR), BAWAG (-2,49 Prozent auf 46,92 EUR), Andritz (-2,46 Prozent auf 53,60 EUR) und Wienerberger (-1,94 Prozent auf 29,28 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 460 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 29,200 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at