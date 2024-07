Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Minus

So bewegte sich der ATX Prime zum Handelsende.

Der ATX Prime schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 1 846,06 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 1 846,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 846,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 852,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 1 841,65 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 1 800,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 792,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 1 625,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,70 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 1,46 Prozent auf 20,90 EUR), DO (+ 1,00 Prozent auf 161,60 EUR), Wienerberger (+ 0,85) Prozent auf 33,16 EUR), BAWAG (+ 0,82 Prozent auf 67,75 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,69 Prozent auf 5,82 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-4,39 Prozent auf 10,90 EUR), FACC (-2,37 Prozent auf 7,40 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 22,10 EUR), OMV (-1,93 Prozent auf 38,60 EUR) und Polytec (-1,81 Prozent auf 3,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 585 902 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 25,969 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at