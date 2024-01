Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,13 Prozent leichter bei 1 773,17 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,248 Prozent tiefer bei 1 771,07 Punkten, nach 1 775,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 770,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 773,23 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,420 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der SLI bei 1 747,92 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.10.2023, den Wert von 1 720,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der SLI 1 726,31 Punkte auf.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 5,19 Prozent auf 69,72 CHF), VAT (+ 3,21 Prozent auf 401,40 CHF), ams (+ 1,55 Prozent auf 2,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,36 Prozent auf 36,33 CHF) und Logitech (+ 0,32 Prozent auf 80,68 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sika (-1,97 Prozent auf 248,60 CHF), Temenos (-1,28 Prozent auf 78,38 CHF), SGS SA (-1,25 Prozent auf 70,82 CHF), Holcim (-1,17 Prozent auf 64,34 CHF) und Lindt (-1,16 Prozent auf 10 190,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 533 278 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,362 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,89 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

