Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der SLI verlor am vierten Tag der Woche an Wert.

Am Donnerstag verlor der SLI via SIX schlussendlich 0,34 Prozent auf 1 978,22 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,162 Prozent fester bei 1 988,24 Punkten, nach 1 985,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 976,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 988,48 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,188 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.09.2024, einen Wert von 1 940,84 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2024, den Wert von 1 970,50 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, einen Stand von 1 720,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 12,18 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 2,75 Prozent auf 115,65 CHF), Sandoz (+ 1,88 Prozent auf 37,91 CHF), Temenos (+ 1,78 Prozent auf 62,85 CHF), Straumann (+ 0,84 Prozent auf 132,30 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 512,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-1,99 Prozent auf 521,20 CHF), Sika (-1,92 Prozent auf 256,00 CHF), VAT (-1,71 Prozent auf 409,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 49,17 CHF) und Sonova (-1,50 Prozent auf 314,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 559 687 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,857 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at