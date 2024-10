Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zurück

Um 15:57 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent auf 19 343,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 19 465,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 312,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 18 965,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 255,00 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2023, wies der LUS-DAX 15 372,00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,52 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 0,99 Prozent auf 84,04 EUR), Fresenius SE (+ 0,86 Prozent auf 33,89 EUR), Beiersdorf (+ 0,85 Prozent auf 136,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,44 EUR) und Bayer (+ 0,76 Prozent auf 30,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Porsche (-4,26 Prozent auf 71,54 EUR), Infineon (-3,56 Prozent auf 31,53 EUR), Porsche Automobil vz (-3,43 Prozent auf 40,84 EUR), Continental (-3,11 Prozent auf 57,94 EUR) und BMW (-2,51 Prozent auf 79,10 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 707 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,949 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

