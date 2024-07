Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Start nach

LUS-DAX-Handel am Donnerstag.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent leichter bei 18 419,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 419,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 509,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 18 149,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 17 749,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, den Wert von 16 134,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,00 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1,50 Prozent auf 83,78 EUR), Bayer (+ 1,48 Prozent auf 27,08 EUR), Rheinmetall (+ 1,41 Prozent auf 490,50 EUR), Commerzbank (+ 1,14 Prozent auf 15,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 107,65 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,76 Prozent auf 175,26 EUR), Heidelberg Materials (-0,88 Prozent auf 100,95 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,63 EUR), Zalando (-0,87 Prozent auf 23,88 EUR) und Merck (-0,55 Prozent auf 153,70 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 359 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218,528 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

