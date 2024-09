Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der LUS-DAX verliert am Nachmittag an Wert.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,39 Prozent tiefer bei 18 426,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 591,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 376,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 706,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.06.2024, den Stand von 18 648,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 704,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 993,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,94 Prozent auf 26,39 EUR), adidas (+ 2,40 Prozent auf 217,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 40,03 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 29,45 EUR) und SAP SE (+ 1,80 Prozent auf 197,92 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-2,09 Prozent auf 244,00 EUR), Porsche (-1,56 Prozent auf 65,74 EUR), Continental (-1,18 Prozent auf 52,08 EUR), Bayer (-0,78 Prozent auf 26,80 EUR) und Zalando (-0,66 Prozent auf 21,18 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 174 753 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,598 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,41 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at