Schwacher Handel: MDAX beendet den Handel im Minus

Der MDAX gab am Abend nach.

Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 27 084,79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 268,471 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,054 Prozent tiefer bei 27 138,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 152,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 27 167,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 926,60 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 843,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 418,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der MDAX mit 24 065,65 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,918 Prozent aufwärts. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 23 476,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,48 Prozent auf 32,08 EUR), TRATON (+ 1,81 Prozent auf 30,95 EUR), Nordex (+ 1,79 Prozent auf 13,63 EUR), TUI (+ 1,78 Prozent auf 7,53 EUR) und TeamViewer (+ 1,67 Prozent auf 13,38 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Bechtle (-6,02 Prozent auf 34,04 EUR), thyssenkrupp (-4,54 Prozent auf 3,26 EUR), Talanx (-2,81 Prozent auf 72,75 EUR), Gerresheimer (-2,42 Prozent auf 82,75 EUR) und Hypoport SE (-2,36 Prozent auf 273,40 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 4 324 341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 19,742 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX präsentiert die thyssenkrupp-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at