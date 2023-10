Schwacher Handel: MDAX fällt zum Start zurück

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent auf 25 248,42 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 233,081 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,248 Prozent tiefer bei 25 228,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 290,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 25 273,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 200,69 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,159 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 27 055,95 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, bei 27 996,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, betrug der MDAX-Kurs 22 225,91 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 0,891 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,06 Prozent auf 28,74 EUR), LEG Immobilien (+ 1,14 Prozent auf 62,26 EUR), K+S (+ 1,06 Prozent auf 16,64 EUR), HELLA GmbH (+ 0,98 Prozent auf 72,00 EUR) und Lufthansa (+ 0,81 Prozent auf 7,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-2,36 Prozent auf 77,02 EUR), EVOTEC SE (-1,81 Prozent auf 17,64 EUR), Fraport (-1,36 Prozent auf 47,79 EUR), ENCAVIS (-1,30 Prozent auf 12,56 EUR) und Dürr (-0,99 Prozent auf 24,12 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197 407 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,507 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,99 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

