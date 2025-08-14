Talanx Aktie

121,00EUR 4,50EUR 3,86%
Talanx

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

14.08.2025 15:13:21

Talanx Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx auf "Halten" mit einem fairen Wert von 120 Euro je Aktie belassen. Talanx habe den Ausblick nach gutem Ergebnis der Erstversicherung angehoben, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen. Die Bewertung sei aber ausgereizt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

