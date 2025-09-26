Talanx Aktie
|111,10EUR
|-0,10EUR
|-0,09%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
138,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,30 €
|
Abst. Kursziel*:
23,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,21%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten
|
19.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
19.09.25
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwacher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Talanx AGmehr Analysen
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.12.24
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|111,10
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG