Talanx Aktie

122,20EUR 1,80EUR 1,50%
Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.08.2025 07:38:35

Talanx Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 125 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erhöhter Unternehmensausblick sei eine gute Voraussetzung für Dividendenwachstum, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis an, zumal der Versicherer dafür bekannt sei, Ziele übertreffen zu können. Außerdem erhöhte er auch seine Prognose für die Dividendenausschüttung je Aktie. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Talanx AG Buy
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
120,10 € 		Abst. Kursziel*:
14,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
122,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,93%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten