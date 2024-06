Schwacher Handel: MDAX sackt ab

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,68 Prozent auf 25 295,11 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 253,158 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 25 474,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 467,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 25 666,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 226,70 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,014 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 124,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 871,42 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 832,80 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 5,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,56 Prozent auf 68,35 EUR), Nemetschek SE (+ 1,04 Prozent auf 92,50 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,99 Prozent auf 102,50 EUR), Scout24 (+ 0,84 Prozent auf 71,95 EUR) und Siltronic (+ 0,83 Prozent auf 72,85 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-7,24 Prozent auf 23,20 EUR), HelloFresh (-6,52 Prozent auf 4,81 EUR), Aroundtown SA (-3,42 Prozent auf 1,82 EUR), TUI (-3,26 Prozent auf 6,70 EUR) und Fraport (-2,40 Prozent auf 48,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 519 096 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,303 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at