Schwacher Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 26 843,17 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,608 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,194 Prozent auf 26 862,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 915,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 815,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26 884,16 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 27 153,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 183,08 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, notierte der MDAX bei 23 970,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,37 Prozent nach oben. Bei 29 815,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 253,77 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Vitesco Technologies (+ 1,45 Prozent auf 77,00 EUR), LEG Immobilien (+ 1,02 Prozent auf 69,20 EUR), HelloFresh (+ 0,89 Prozent auf 32,83 EUR), United Internet (+ 0,77 Prozent auf 19,69 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,74 Prozent auf 42,45 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil KION GROUP (-2,14 Prozent auf 36,57 EUR), HUGO BOSS (-1,95 Prozent auf 65,48 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 30,04 EUR), PUMA SE (-1,69 Prozent auf 59,34 EUR) und HOCHTIEF (-1,43 Prozent auf 96,20 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die KION GROUP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 137 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,291 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 9,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

