Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,38 Prozent schwächer bei 18 796,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,368 Prozent auf 19 129,56 Punkte an der Kurstafel, nach 19 059,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 19 165,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 667,22 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19 682,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 440,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 750,93 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 13,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 8,59 Prozent auf 64,00 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,28 Prozent auf 8,78 USD), DexCom (+ 3,29 Prozent auf 69,70 USD), Align Technology (+ 3,21 Prozent auf 231,16 USD) und O Reilly Automotive (+ 2,03 Prozent auf 1 140,90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-9,72 Prozent auf 233,65 USD), NVIDIA (-7,04 Prozent auf 103,73 USD), QUALCOMM (-6,55 Prozent auf 166,94 USD), Arm (-6,00 Prozent auf 132,96 USD) und ON Semiconductor (-5,49 Prozent auf 73,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 88 296 199 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,089 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 Prozent an der Spitze im Index.

