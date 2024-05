Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Mittag im Minus

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,58 Prozent leichter bei 16 823,11 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,248 Prozent auf 16 878,63 Punkte an der Kurstafel, nach 16 920,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 16 900,46 Punkte, das Tagestief hingegen 16 779,38 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,972 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 657,82 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 16 091,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 017,43 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 17 032,66 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Metalink (+ 3 123,14 Prozent auf 0,39 USD), American Superconductor (+ 22,42 Prozent auf 19,33 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 15,60 Prozent auf 7,78 USD), Forward Air (+ 13,26 Prozent auf 16,23 USD) und Amtech Systems (+ 7,97 Prozent auf 5,96 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Salesforce (-20,76 Prozent auf 215,22 USD), Nektar Therapeutics (-9,78 Prozent auf 1,25 USD), Ebix (-8,89 Prozent auf 0,41 USD), Cutera (-6,22 Prozent auf 2,11 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,35 Prozent auf 0,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Anglo American-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 807 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,962 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

