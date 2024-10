Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt mittags

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ um 0,14 Prozent auf 18 289,98 Punkte abwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 18 333,29 Punkte an der Kurstafel, nach 18 315,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 214,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 343,94 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,742 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 592,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, lag der NASDAQ Composite bei 18 509,34 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, bei 13 567,98 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 23,87 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Superconductor (+ 13,02 Prozent auf 26,30 USD), AXT (+ 8,79 Prozent auf 2,60 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,10 Prozent auf 1,04 USD), Nektar Therapeutics (+ 6,20 Prozent auf 1,37 USD) und Powell Industries (+ 5,92 Prozent auf 280,21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil ASML (-5,77 Prozent auf 688,27 USD), DXP Enterprises (-4,87 Prozent auf 51,96 USD), Repligen (-4,46 Prozent auf 138,52 USD), Synopsys (-3,02 Prozent auf 501,94 USD) und Applied Materials (-2,38 Prozent auf 186,48 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 297 073 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,233 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

