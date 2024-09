Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,52 Prozent tiefer bei 17 592,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,624 Prozent auf 17 573,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 683,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 480,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 618,40 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 16.08.2024, einen Stand von 17 631,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 17 688,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der NASDAQ Composite 13 708,33 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,14 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lattice Semiconductor (+ 12,32 Prozent auf 50,31 USD), Microvision (+ 9,32 Prozent auf 1,08 USD), VOXX International A (+ 7,95 Prozent auf 6,38 USD), Intel (+ 6,36 Prozent auf 20,91 USD) und EXACT Sciences (+ 6,01 Prozent auf 69,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Biomarin Pharmaceutical (-17,71 Prozent auf 69,86 USD), Ballard Power (-7,78 Prozent auf 1,66 USD), Century Casinos (-7,39 Prozent auf 2,38 USD), Sify (-6,92 Prozent auf 0,43 USD) und Cutera (-6,82 Prozent auf 0,76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41 200 923 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,044 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

