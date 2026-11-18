Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 24 257,01 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,649 Prozent auf 24 486,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24 328,38 Punkten am Vortag.

Bei 24 538,78 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 225,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 26 140,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 289,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 432,85 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,40 Prozent zu Buche. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Take Two (+ 8,25 Prozent auf 220,75 USD), Americas Car-Mart (+ 7,91 Prozent auf 0,94 USD), Akamai (+ 5,75 Prozent auf 89,51 USD), Amtech Systems (+ 5,28 Prozent auf 11,96 USD) und Ballard Power (+ 5,24 Prozent auf 1,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-8,64 Prozent auf 25,49 USD), Century Casinos (-7,65 Prozent auf 0,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,92 Prozent auf 90,79 USD), Royal Gold (-5,44 Prozent auf 237,11 USD) und Geospace Technologies (-5,20 Prozent auf 3,28 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 34 853 320 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,672 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,09 zu Buche schlagen. Mit 21,98 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at