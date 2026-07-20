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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Kursverlauf 20.07.2026 12:26:36

Schwacher Handel: SLI in Rot

Schwacher Handel: SLI in Rot

Der SLI gibt derzeit nach.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 2 290,17 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,650 Prozent auf 2 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 296,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 282,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI auf 2 215,34 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Stand von 2 142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 1 988,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,47 Prozent. 2 321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Richemont (+ 1,26 Prozent auf 196,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,91 Prozent auf 79,92 CHF), Julius Bär (+ 0,41 Prozent auf 73,60 CHF), VAT (+ 0,36 Prozent auf 668,60 CHF) und Holcim (+ 0,29 Prozent auf 75,42 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sika (-2,15 Prozent auf 155,00 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 381,00 CHF), Geberit (-0,88 Prozent auf 519,80 CHF), Galderma (-0,81 Prozent auf 171,10 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 629,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 608 598 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,52 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 86,46 0,37% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 185,00 -1,07% Galderma
Geberit AG (N) 563,00 -0,85% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 660,00 -1,27% Givaudan AG
Holcim AG 81,66 0,29% Holcim AG
Julius Bär 79,52 0,23% Julius Bär
Partners Group AG 738,40 -0,40% Partners Group AG
Richemont 212,60 1,09% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 361,48 0,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 167,35 -2,39% Sika AG
Swiss Re AG 149,00 -0,37% Swiss Re AG
Swisscom AG 680,50 -0,95% Swisscom AG
UBS 45,71 -0,80% UBS
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