Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Kursverlauf
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20.07.2026 12:26:36
Schwacher Handel: SLI in Rot
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 2 290,17 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,650 Prozent auf 2 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 296,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 282,57 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI auf 2 215,34 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Stand von 2 142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 1 988,84 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,47 Prozent. 2 321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
SLI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Richemont (+ 1,26 Prozent auf 196,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,91 Prozent auf 79,92 CHF), Julius Bär (+ 0,41 Prozent auf 73,60 CHF), VAT (+ 0,36 Prozent auf 668,60 CHF) und Holcim (+ 0,29 Prozent auf 75,42 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sika (-2,15 Prozent auf 155,00 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 381,00 CHF), Geberit (-0,88 Prozent auf 519,80 CHF), Galderma (-0,81 Prozent auf 171,10 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 629,00 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 608 598 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,52 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Geberit AG (N)
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|Givaudan AG
|3 660,00
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|Holcim AG
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|Julius Bär
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Indizes in diesem Artikel
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