Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SLI verliert am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,19 Prozent auf 1 995,99 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,280 Prozent auf 1 994,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 999,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 997,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 993,70 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,16 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1 981,20 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 23.05.2024, einen Wert von 1 961,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der SLI einen Wert von 1 722,32 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,18 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 1,64 Prozent auf 117,80 CHF), Swatch (I) (+ 0,56 Prozent auf 180,60 CHF), UBS (+ 0,50 Prozent auf 26,32 CHF), Alcon (+ 0,47 Prozent auf 81,84 CHF) und Schindler (+ 0,26 Prozent auf 235,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Nestlé (-3,00 Prozent auf 86,76 CHF), Sandoz (-0,93 Prozent auf 37,36 CHF), Lonza (-0,92 Prozent auf 559,20 CHF), Temenos (-0,77 Prozent auf 58,35 CHF) und VAT (-0,76 Prozent auf 432,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 095 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 242,856 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

