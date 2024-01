Schwacher Handel: SMI fällt am Dienstagnachmittag zurück

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent leichter bei 11 198,08 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,287 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,528 Prozent leichter bei 11 148,28 Punkten in den Handel, nach 11 207,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 224,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 139,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, notierte der SMI bei 11 191,89 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 10 889,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der SMI mit 11 435,99 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,249 Prozent nach oben. Bei 11 309,94 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 113,75 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 98,25 CHF), Novartis (+ 0,57 Prozent auf 92,52 CHF), Swiss Life (+ 0,40 Prozent auf 595,40 CHF), Givaudan (+ 0,32 Prozent auf 3 400,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,27 Prozent auf 440,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-1,82 Prozent auf 107,85 CHF), Sonova (-1,54 Prozent auf 274,60 CHF), Partners Group (-1,43 Prozent auf 1 106,00 CHF), Sika (-1,00 Prozent auf 238,20 CHF) und Lonza (-0,86 Prozent auf 367,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 512 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 269,595 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at